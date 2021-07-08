В TikTok появились видеорезюме для трудоустройства

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Социальная сеть TikTok предоставила пользователям возможность найти работу прямо в приложении. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для поиска работы необходимо записать короткий ролик-видеорезюме. Практика уже нашла отклик как за рубежом, так и в России.

На данный момент с приложением сотрудничают такие компании, как Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra и Movers+Shakers. В будущем список работодателей может значительно расшириться.

Менеджер по маркетингу Кэйла Диксон заявила, что TikTok развивает проекты для помощи студентам в устройстве на работу.

Она отметила, что пандемия сильно изменила жизнь молодых людей. Такая функция в популярном приложении позволит им расслабиться и позаботиться о начале своей карьеры.

В пресс-службе компании "Яндекс" назвали видеоинтервью рабочей альтернативой стандартному процессу поиска соискателей.

"Для нас ключевое преимущество формата в том, что соискатели могут не только сообщить о своих знаниях и опыте, но и продемонстрировать коммуникативные навыки", – рассказали там.

Ранее в Москве более 2,5 тысячи подростков записались для участия в программах летней занятости центра "Моя карьера". 1 июля на интернет-площадке центра состоялось открытие онлайн-программы "Лето моей карьеры". Участие в проекте приняли около тысячи молодых людей.

Для тренировки навыков общения, умения работать в команде подростки посещают вебинары на тему ответственности, сотрудничества и эмоционального интеллекта.