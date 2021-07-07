Более 2,5 тыс подростков записались на программы летней занятости центра "Моя карьера"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве более 2,5 тысячи подростков записались для участия в программах летней занятости центра "Моя карьера". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что проекты помогают определиться с любимым делом, получить полезный опыт и выбрать профессию.
"Вместе с командой наставников, экспертов центра занятости, компаниями-партнерами и городскими организациями мы стараемся наполнить время летних каникул общением, вдохновением и открытиями. Чтобы подростки могли изучать себя и свои способности, искать свой путь, становиться сильнее и увереннее, творить", – отметил Стружак.
Так, 1 июля на интернет-площадке центра состоялось открытие онлайн-программы "Лето моей карьеры". Участие в проекте приняли около тысячи молодых людей. Для тренировки навыков общения, умения работать в команде подростки посещают онлайн-вебинары на тему ответственности, сотрудничества и эмоционального интеллекта.
В материале говорится, что в ближайшие три недели каждый из участников пройдет обучение выбранной профессии в одной из 14 профшкол.
5 июля открылась программа платных стажировок, организованная центром "Моя карьера" для подопечных городских семейных центров. Подростки от 14 до 18 лет могут получить первый трудовой опыт, практические знания и завести полезные знакомства.
Для юных горожан с 28 июня реализуется проект "PROГероев". Проект разработан для воспитанников семейных центров столицы, которые хотят узнать о героических профессиях. Порядка 500 юношей и девушек выбрали для себя одно из направлений: "Автоспорт", "Спасатель", "Авиация" или "Полиция".
Ранее сообщалось, что специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям. Данный вуз стал 20-м, с которым сотрудничает центр занятости. Благодаря программе окажут помощь студентам-выпускникам во время поисков первой работы.
"Это наш город": в центре "Моя карьера" школьникам помогут выбрать профессию
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