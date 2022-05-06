Екатерина Андреева раскритиковала блокировку Instagram в РФ

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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскритиковала блокировку в России Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

На Форуме кубанской журналистики Андреева сказала, что запрещать социальную сеть для людей, которые не занимаются экстремистской деятельностью, неправильно. Она отметила, что продолжает вести свою страницу через VPN.

Ведущая указала и на политику двойных стандартов. По ее словам, социальную сеть запретили в России, но при этом каждый желающий имеет возможность получить к ней доступ.

Ранее сообщалось, что запрещенная в России экстремистская организация Meta обжаловала приговор о признании ее экстремистской. Компания подала апелляцию на решение о запрете деятельности. Жалобу должны рассмотреть в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

