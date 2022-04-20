Fashion-индустрия РФ потеряла более половины выручки после блокировки Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В марте 2022 года сокращение продаж российского бизнеса в сфере моды составило более 60% после блокировки Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщила гендиректор маркетингового агентства VIPRO, председатель комиссии по рекламе "Опоры России" Анастасия Маклаева.
"Мы обсудили, насколько изменился бизнес в сфере моды в марте 2022 года, и 90% опрошенных отметили сокращение продаж более чем на 60%, так как основной упор они делали на продвижение своей продукции в Instagram. Именно здесь они могли наиболее красиво, ярко и полно представить ассортимент своей продукции, не вкладывая дополнительные деньги в разработку и продвижение сайта", – приводит "Газета.ру" ее слова.
Маклаева отметила, что, кроме представителей модной индустрии, также пострадали частные специалисты в области туризма и других бизнес-сферах, которые оказались вынуждены начинать все самостоятельно с нуля.
21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (также признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.
До этого компания разрешила в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.
Позднее компания изменила свою политику, заявив о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян.
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