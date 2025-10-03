В Сочи проверят информацию о песне Oxxxymiron в заданиях школьной олимпиады

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Сотрудники администрации города Сочи проверят информацию о том, действительно ли тексты рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом. – Прим. ред.) оказались в заданиях для школьников, сообщает RT.

Ранее в Сети распространили фото олимпиадных заданий по русскому языку для сочинских 11-классников. Учащимся было предложено вставить пропущенные слова в текст, написанный "известным рэпером". Oxxxymiron при этом не упоминался, но угадывался.

В Центре творческого развития и гуманитарного образования Сочи подтвердили, что занимаются подготовкой заданий для школьных олимпиад, и пообещали проверить правдивость сообщений из Сети.

"Только что получила информацию. Я тоже ее выясняю, поэтому пока ничего не могу прокомментировать", – ответила журналистам начальник сочинского управления образования Ольга Медведева.

В 2023 году Минюст России включил одну из песен Oxxxymiron в список экстремистских материалов. В треке увидели публичное оправдание идеологии насилия. Спустя несколько месяцев другую песню исполнителя признали запрещенной к распространению в России.

