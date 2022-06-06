Умерла женщина, ставшая лицом детского питания Gerber

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Женщина, ставшая лицом детского питания Gerber, умерла в возрасте 95 лет, сообщила компания Gerber Products Company.

В организации отметили, что Кук была учительницей и писательницей.

На сайте компании рассказывается, что в 1928 году был проведен конкурс с целью найти лицо для рекламной кампании детского питания. В свою очередь, художница Дороти Хоуп Смит представила набросок, сделанный углем. Gerber настояли, чтобы иллюстрация осталась эскизом.

