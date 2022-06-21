Умер художник-постановщик Николай Маркин

Фото: кадр из сериала "Тайны советского кино"; режиссер – Максим Володин; производство – ТВЦ

Лауреат Государственной премии СССР, художник-постановщик Николай Маркин умер на 101-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"18 июня умер заслуженный художник России, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Николай Александрович Маркин", – говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти Маркина в гильдии не уточнили.

Николай Маркин родился в 1921 году. С середины 1950-х годов принял участие в создании нескольких десятков картин, в том числе фильмов "Обыкновенный человек" (1956), "Огненные версты" (1957), "Последние залпы" (1960), "Вий" (1967), а также популярных советских сериалов "Тени исчезают в полдень" (1970–1971) и "Вечный зов" (1973–1983).