30 апреля, 12:14

Политика

Медведев предложил включить в школьную программу изучение БПЛА

Фото: ТАСС/URA.RU/Размик Закарян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил включить в школьную программу изучение беспилотников, "чтобы их можно было посмотреть в школе". Об этом он заявил во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"С учетом того что мы живем в очень жесткое время, очень важно, чтобы современные школьники получали актуальные знания об основах безопасности в широком смысле этого слова. Не то, что там иногда на пальцах объясняют, а чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь – и гражданская, и, к сожалению, военная", – сказал политик.

По его словам, детям следует рассказывать, по каким принципам создаются БПЛА и безэкипажные транспортные средства, потому что за ними будущее.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила добавить в физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) норматив по управлению дронами. Она уточнила, что общественники уже обращались с подобной идеей в Минспорт, также соответствующий законопроект направили в Госдуму.

образованиеполитика

