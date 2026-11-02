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02 ноября, 15:23

Политика

Стубб призвал усилить оборону Финляндии после разговора с Путиным

Фото: AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал инвестировать в оборону, готовность и безопасность государства. Об этом он заявил на открытии 258-го курса национальной обороны в Доме сословий в Хельсинки, передает RT.

"Мы также должны быть готовы жить в условиях значительной неопределенности", – подчеркнул Стубб.

По словам финского президента, ситуация с безопасностью в Европе становится сложнее из-за роста гибридных угроз и международной напряженности.

Он также обвинил Россию в недружественных действиях на континенте и попытках повлиять на позицию европейских государств в отношении Украины.

О телефонных переговорах Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным стало известно 27 октября. Уточнялось, что стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Сам президент Финляндии указывал, что звонок российскому лидеру стал для него поворотным моментом.

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