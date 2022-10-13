Минюст РФ ответил на просьбу адвокатов об отсрочке от мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минюст России ответил на просьбы адвокатского сообщества об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации. В ведомстве заявили, что работники этой сферы направляются в армию на общих основаниях. Об этом сообщает "Коммерсант".

В министерстве подчеркнули, что подобные вопросы отправляют напрямую в Минобороны. Но адвокаты Москвы настаивают, что призыв может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту. Кроме того, считают они, мобилизация станет причиной срывов следствия и судов.

По словам замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инги Меликян, адвокаты не относятся к категории граждан, которые могут претендовать на отсрочку. Но по закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" в случае призыва на военную службу статус защитника приостанавливается.

"Адвокату необходимо обратиться в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в реестре которого он состоит, с заявлением о приостановлении своего статуса в связи с призывом на военную службу и неспособностью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности", – объяснила Меликян.

Она отметила, что остановка деятельности является временной. По ее словам, после окончания службы статус адвоката можно восстановить. Кроме того, в министерстве юстиции в ответ на просьбу адвокатского сообщества сказали, что защитники вправе обратиться за разъяснениями именно в Минобороны.

До этого адвокатская палата Москвы уже обращалась к Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову с просьбой исключить столичных адвокатов из числа лиц, подпадающих под мобилизацию.

"Печально, что Минюст так формально отнесся к вопросу о возможных отсрочек адвокатам, эта проблема подлежит внимательному изучению", – поделился адвокат Алексей Михальчик.

Он отметил, что адвокатская деятельность равнозначна прокурорской, следовательской и другой, которая является частью системы судопроизводства. Но им бронь предоставили, и теперь неясно, как после призыва адвокатов будет проходить бесплатная защита.

Ранее сообщалось, что в РФ увеличился спрос на адвокатов, нотариусов, грузчиков и психологов на фоне мобилизации. После объявления частичной мобилизации спрос на услуги нотариусов вырос в 6,5 раза, на консультации адвокатов – в полтора. При этом к нотариусам в основном обращались москвичи и жители Санкт-Петербурга.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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