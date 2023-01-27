В ГД предложили расширить льготу по земельному налогу для участников боевых действий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Василий Власов предложил вдвое увеличить льготу по земельному налогу для некоторых категорий граждан, в том числе участников боевых действий. С такой инициативой он обратился к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, сообщает RT.

Парламентарий уточнил, что сегодня для многодетных семей, инвалидов, участников ВОВ и некоторых других категорий граждан предусмотрена льгота по уплате земельного налога: он уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка.

По его словам, в текущих условиях есть место несправедливости, поскольку при достижении гражданами пенсионного возраста их льготы фактически уравниваются, при этом некоторые из них всю жизнь работали по гражданской специальности, а другие могли рисковать своей жизнью, защищая Родину.

В связи с этим Власов считает правильным повысить величину кадастровой стоимости, на которую уменьшается земельный налог, до 1 200 квадратных метров. Причем распространить эту льготу нужно только на достигших пенсионного возраста участников ВОВ и других боевых действий, Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы.

Ранее рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) выступила с предложением распространить льготы мобилизованных участников СВО на контрактников ЧВК. В Кремле отметили, что рассмотрят эту инициативу.



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