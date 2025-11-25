Форма поиска по сайту

25 ноября, 19:19

Спорт

Фанаты "Спартака" и "Локомотива" откажутся от оскорблений из-за смерти Симоняна

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Локомотив" откажутся от оскорбительных кричалок в адрес друг друга из-за смерти советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" в рамках Кубка России пройдет в среду, 26 ноября, на арене железнодорожников.

Помимо отказа от оскорбительных кричалок, болельщики "Спартака" не будут вывешивать баннер. Они ограничатся лишь траурной растяжкой на втором ярусе. Кроме того, первые 5 минут встречи будут сыграны в тишине в память о спортсмене.

О смерти Симоняна в возрасте 99 лет стало известно 23 ноября. Глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) России Александр Мирзоян рассказал, что олимпийский чемпион по футболу 1956 года в составе сборной СССР был госпитализирован 20-го числа из-за плохого самочувствия.

Церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве. Генсек РФС Максим Митрофанов заверил, что семье экс-футболиста будет оказана необходимая поддержка.

В 1946-м Симонян стал игроком "Крыльев Советов". За свою карьеру футболист выступал не только за этот клуб, но и за "Спартак". Играя в составе последнего, Симонян 4 раза выигрывал чемпионат СССР и 2 раза – кубок страны. За забитые 160 голов его признали лучшим бомбардиром московской команды.

Помимо этого, спортсмен был главным тренером в "Спартаке", "Арарате", "Черноморце" и советской сборной. Под его наставничеством команды выигрывали первенство Советского Союза. Спортивную карьеру Симонян завершил в 1959 году. С 1992 по 1998 год она работал первым вице-президентом РФС, а затем был выбран вице-президентом организации.

"Спартак" переименовал трибуну на домашнем стадионе в честь футболиста Симоняна

утратыспорт

