Фото: kremlin.ru

Сообщения Службы внешней разведки России никогда не бывают голословными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление СВР о том, что Армения планирует отказаться от российского зерна в пользу украинского. Ереван якобы готов оказать помощь Киеву, приобретая у него часть сырья.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ответил на данные сообщения. Он уточнил, что его страна не намерена отказываться от зерна из России.

"Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность", – передает слова Пашиняна РИА Новости.

Ранее Владимир Путин напомнил, что зерно, которое должно было поставляться в нуждающиеся страны в соответствии с "черноморской инициативой", фактически отправлялось в Европу.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, однако ее действие прекратилось 17 июля 2023-го. В Кремле это объяснили невыполнением некоторых договоренностей, касающихся Москвы.