МВД рассказало о мошеннических схемах в период распродаж

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Злоумышленники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают пользователям ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые они похищают личные данные. Об этом заявили в МВД РФ, передает РИА Новости.

"Главная цель – украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары", – отметили в ведомстве.

МВД напомнило об опасности рассылок, предзаказов товаров со скидкой и объявлений о больших скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по таким ссылкам, россияне рискуют получить вредоносный файл, замаскированный под приложение с промокодами.

После установки подобного файла мошенники получают доступ к паролям, кодам и другой информации пользователя, благодаря чему могут управлять банковскими счетами жертвы, добавило министерство.

Ранее сообщалось, что аферисты под видом сотрудников операторов мобильной связи пытаются получить доступ к сим-картам и мобильным банкам россиян. В ходе разговора с потенциальной жертвой они просят набрать определенную комбинацию якобы для проверки телефонной линии.

