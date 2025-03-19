19 марта, 10:12Безопасность
МВД рассказало о мошеннических схемах в период распродаж
Фото: 123RF/dolgachov
Злоумышленники в период распродаж создают поддельные сайты известных брендов, рассылают пользователям ложные рекламные предложения и ссылки на предзаказ, при переходе на которые они похищают личные данные. Об этом заявили в МВД РФ, передает РИА Новости.
"Главная цель – украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары", – отметили в ведомстве.
МВД напомнило об опасности рассылок, предзаказов товаров со скидкой и объявлений о больших скидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Переходя по таким ссылкам, россияне рискуют получить вредоносный файл, замаскированный под приложение с промокодами.
После установки подобного файла мошенники получают доступ к паролям, кодам и другой информации пользователя, благодаря чему могут управлять банковскими счетами жертвы, добавило министерство.
Ранее сообщалось, что аферисты под видом сотрудников операторов мобильной связи пытаются получить доступ к сим-картам и мобильным банкам россиян. В ходе разговора с потенциальной жертвой они просят набрать определенную комбинацию якобы для проверки телефонной линии.
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