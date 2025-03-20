В Госдуме предложили вносить жертв мошенников в базу "доверчивых людей"

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Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил внести жертв телефонных мошенников в специальную базу. Люди, попавшие в такой список, не смогут осуществлять банковские операции сразу – им придется подтверждать, насколько их запрос является добросовестным. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам Аксакова, задумка предполагает, что база данных будет принадлежать Центробанку, поэтому никаких утечек быть не должно. Он также подчеркнул, что значимых ограничений для доверчивых людей вводить не будут.

Депутат объяснил, что речь идет об автоматической оценке их действий – подвержены ли они влиянию мошенников в момент, когда запрашивают переводы в банке.

"Далее в оперативном режиме банк будет принимать решение по операции, на практике это может занять от пяти до 30 минут", – отметил он.

Ранее сообщалось, что банки РФ обяжут ввести в приложениях функцию для заявления о мошенничестве. Это необходимо для исключения вероятности, что перевод был совершен под влиянием мошенников, отметили в ЦБ.