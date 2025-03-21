Пользователи приложений российских банков смогут сообщать о подозрительных переводах

Новой мерой по защите от мошенников станет "тревожная кнопка". В октябре 2025 года все крупные банки должны будут добавить в свои приложения функцию, которая позволит клиентам оперативно сообщать о подозрительном переводе.

Это позволит банкам вовремя остановить кражу денег, заблокировав последующие транзакции. Клиенты смогут получить электронную справку о такой операции для обращения в полицию.

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