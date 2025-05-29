Володин: в июне вступят в силу законы о поддержке бизнеса и борьбе с мошенниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два закона, направленные на борьбу с кибермошенничеством, вступят в силу в июне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Его пост цитирует телеканал "360".

В рамках одной из мер представителям банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов запретят передавать информацию гражданам через иностранные мессенджеры. Под ограничения подпадет и отправка кодов доступа к порталу "Госуслуги" во время телефонных разговоров.

Также со следующего месяца предпринимателей обяжут заранее уведомлять о начале своей деятельности, чтобы в будущем они не смогли избежать проверок товаров и условий производства.

Вместе с тем российские власти продолжат уделять особое внимание поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Например, с 23 мая в стране уже начал действовать закон, предоставляющий детям военнослужащих льготы при поступлении в вузы.

В рамках борьбы с кибермошенничеством Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно документу, в России будет создана база голосов аферистов, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

Кроме того, мера предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям.