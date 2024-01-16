В Москве начали принимать заявки на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве стартовал прием заявок на участие в молодежном проекте "Бизнес-уикенд. Старт", сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, проект направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет. Регистрация будет открыта до 26 января. Заявки могут оставить индивидуальные участники и команды из 2–5 человек.

В рамках проекта юные предприниматели познакомятся с основами ведения бизнеса, планирования, управления, маркетинга, финансовой и юридической грамотности, а также подготовятся к публичным выступлениям.

После регистрации кандидаты пройдут онлайн-тестирование, на основании которого сформируют рейтинг. Около 700–800 человек с лучшими результатами получат в личном кабинете приглашение на фестиваль "Предпринимай!", с которого и начнется обучение длиной в четыре месяца.

Мероприятие состоится 27 января в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке, где пройдут тематический квест и мастер-классы, посвященные запуску собственного дела, генерации идей и формату самозанятости.

Уточняется, что выпускники проекта 2023 года расскажут свои истории и поделятся достижениями. В ходе стратегической сессии "Банк идей" участники определятся с направлениями и сформируют команды. В последующие месяцы их ждут деловые игры, встречи с предпринимателями, тренинги, конкурсы и занятия с наставниками.

Финальным этапом проекта станет ярмарка-выставка "Предпринимай! Фабрика идей", которая пройдет в мае. Там участники смогут представить образцы своей продукции, продемонстрировать полученные навыки, а также получить первую прибыль в качестве самозанятых.

По словам Сергуниной, в прошлом году программа объединила более двух тысяч человек – 53 команды. При этом их суммарный оборот за один день финальной выставки-ярмарки составил порядка 500 тысяч рублей, а за период с мая по сентябрь – превысил миллиард рублей.

Проект "Бизнес-уикенд. Старт" внесли в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов министерства просвещения РФ на 2023–2024 учебный год. Он дает участникам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 2,7 тысячи бизнесменов воспользовались гарантийной поддержкой города на общую сумму более 65 миллиардов рублей в 2023 году. Сфера предпринимательства требует больших финансовых вложений, особенно на этапе запуска, отметил мэр.

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