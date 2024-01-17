Клуб Business Update проведет бесплатные мастер-классы для молодых предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Молодые предприниматели в январе смогут посетить бесплатные мастер-классы клуба Business Update. Для этого необходимо стать участником сообщества и зарегистрироваться на мероприятие, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

18 января для участников клуба организуют мастер-класс "Стратегическая карта года". В ходе него гостям расскажут о десяти основных правилах, которые позволят достичь поставленных целей, а также об эффекте домино и других техниках.

Второй мастер-класс "Неконфликтное общение" состоится 30 января. На нем участникам расскажут, как сделать общение продуктивным, а также о том, как научиться избегать конфликтных ситуаций в семье и бизнесе.

26 января для всех молодых предпринимателей проведут московский международный фестиваль "Москва – точка старта". Он пройдет в спортивном комплексе "ВТБ Арена". Гостей ожидают мастер-классы, встречи с бизнесменами, ярмарка вакансий и другие события.

Клуб Business Update был создан при поддержке столичного правительства в 2020 году. На сегодняшний день его участниками являются 157 тысяч человек.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на участие в молодежном проекте "Бизнес-уикенд. Старт". Проект направлен на развитие предпринимательских навыков и компетенций у подростков от 14 до 18 лет. Подать заявку на участие в нем можно до 26 января.



В столице начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт"