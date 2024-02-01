01 февраля, 15:00Город
Выставка "Николай Рерих" стала самой посещаемой в Третьяковке в 2023 году
Выставка "Николай Рерих" стала самой посещаемой в Третьяковкой галерее в 2023 году. Посмотреть на картины художника пришли более 220 тысяч человек, а всего залы галереи за 2023 год посетили два миллиона человек.
Посещаемость Третьяковки на данный момент приближается к допандемийным показателям. Причем более 150 тысяч билетов было куплено в рамках программы "Пушкинская карта". Кроме того, в этом году галерея планирует открыть новые здания и залы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.