Число зарядных станций для электромобилей увеличится Москве

Станций для зарядки электромобилей в Москве становится больше. У владельцев таких авто, помимо бесплатной подзарядки, есть еще ряд льгот от города. В связи с этим число электромобилей в столице растет.

Сейчас в городе уже более 240 электрозарядных станций. Все их можно найти в приложении "Московский транспорт". Там же пользователи могут узнать, какие разъемы доступны на той или иной станции, а также заранее забронировать место у зарядного поста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.