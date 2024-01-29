Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 23:15

Транспорт

Число зарядных станций для электромобилей увеличится Москве

Число зарядных станций для электромобилей увеличится Москве

Новости часа: отделочные работы ведутся на станции метро "Генерала Тюленева"

Две эстакады открыли рядом с ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: движение по двум эстакадам запустили на юге Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 января

Новости часа: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

"Мой район. Новости": более 800 электробусов начнут курсировать по Москве в 2024 году

Новости часа: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

Речные трамвайчики перевезли 80 тыс пассажиров в Москве этой зимой

Станций для зарядки электромобилей в Москве становится больше. У владельцев таких авто, помимо бесплатной подзарядки, есть еще ряд льгот от города. В связи с этим число электромобилей в столице растет.

Сейчас в городе уже более 240 электрозарядных станций. Все их можно найти в приложении "Московский транспорт". Там же пользователи могут узнать, какие разъемы доступны на той или иной станции, а также заранее забронировать место у зарядного поста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДарья ТащинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика