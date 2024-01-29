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29 января, 11:45

Транспорт

Протяженность маршрутов столичных электробусов увеличилась на 450 км в 2023 году

Протяженность маршрутов столичных электробусов увеличилась на 450 км в 2023 году

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Протяженность маршрутов московских электробусов увеличилась на 450 километров в 2023 году. Итоги работы подвел заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Больше всего маршрутов запустили в Северо-Западном, Северо-Восточном и Восточном округах. Теперь Москва – лидер по количеству экологичного транспорта на территории Европы.

Кроме того, длину маршрутов продолжают увеличивать, а также повышается качество столичного транспорта. С 2022 года электробусы в столицу поставляют в улучшенной комплектации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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