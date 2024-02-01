Около 250 тыс человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Четверть миллиона туристов и горожан посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что для 247 437 гостей подготовили 658 квестов, 1 616 школьных и 404 студенческих экскурсий. Среди посетителей были официальные делегации из Никарагуа, Индии, Зимбабве, Ливана, гости из ОАЭ, Казахстана, Бразилии, Китая, Белоруссии, Киргизии, Аргентины, Турции.

В ведомстве добавили, что часто музей посещали студенты столичных вузов – НИУ "МЭИ", МГТУ имени Н. Э. Баумана, РУДН, Московского колледжа транспорта РУТ (МИИТ) и других.

Школьники и студенты узнали, как "функционирует огромный городской организм", желающие связать свою профессиональную деятельность с ЖКХ пообщались с потенциальным работодателем на мастер-классах и тематических встречах, говорится в тексте.

Кроме того, в прошлом году музей занял первую строчку в номинации "Открытие года" конкурса "Корпоративный музей", стал партнером Всероссийского конкурса детей и молодежи "Юный управдом", поучаствовал в общегородских проектах.

Также музей вошел в топ-3 самых посещаемых площадок олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" по итогам 2022–23 учебного года, был проведен "Первый всероссийский диктант ЖКХ" и мероприятия в рамках форума "Россия" на ВДНХ (экскурсии проводятся в рамках трека "Цифровая трансформация").

Так, в Музее городского хозяйства Москвы в рамках Дня энергетики на выставке-форуме "Россия" 27 января прошел фестиваль "Самый теплый день". Для гостей подготовили викторины, мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

До этого музей провел 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума. В частности, 1 августа была прочитана лекция о коммунально-инженерной инфраструктуре "Анатомия города".

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