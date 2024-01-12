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12 января, 15:00

Транспорт

Около 215 тыс раз водители из других регионов оплатили проезд по МСД в 2023 году

Около 215 тыс раз водители из других регионов оплатили проезд по МСД в 2023 году

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Около 215 тысяч раз водители из других регионов оплатили проезд по МСД в 2023 году. Как сообщает Дептранс столицы, лидерами по доле оплат оказались автомобилисты из Санкт-Петербурга и Тверской области.

При этом доля транзитных проездов по МСД не превышает 1%. Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, трасса по большей части используется москвичами. Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по магистрали бесплатный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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