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08 января, 13:15

Транспорт

Новый участок свяжет Московский скоростной диаметр и трассу М-2 "Крым" в 2024 году

Новый участок свяжет Московский скоростной диаметр и трассу М-2 "Крым" в 2024 году

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В 2024 году завершат строительство участка, который свяжет Московский скоростной диаметр и федеральную трассу М-2 "Крым". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект предусматривает прокладку более 12 километров дорог, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, моста и четырех пешеходных переходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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