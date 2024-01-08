Новый участок свяжет Московский скоростной диаметр и трассу М-2 "Крым" в 2024 году

В 2024 году завершат строительство участка, который свяжет Московский скоростной диаметр и федеральную трассу М-2 "Крым". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект предусматривает прокладку более 12 километров дорог, в том числе двух тоннелей, четырех эстакад, моста и четырех пешеходных переходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.