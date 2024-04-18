Около 90 станций и вокзалов на МЦД и МЦК подготовят к летнему сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На станциях МЦК и МЦД проводится уборка в преддверии летнего сезона. О работах сообщается в официальном телеграм-канале Московской железной дороги.

"Моем конкорсы и пешеходные тоннели. Для работы на высоте привлекаем промышленных альпинистов. Проводим уборку на платформах, прилегающих к станциям территориях", – уточняется в публикации перевозчика.

До конца текущего месяца планируется привести в порядок 90 станций.

Ранее стало известно, что коммунальщики промоют в городе свыше тысячи подземных и остекленных надземных пешеходных переходов до конца апреля. Всего специалисты проведут уборку на 1 075 объектах.

Каждое сооружение промоют по определенной технологии с использованием спецтехники. Подземные переходы сначала очистят вручную, затем промоют с помощью аппаратов высокого давления.

