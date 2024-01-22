Трепова не признала вину во время последнего слова в суде

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), которую обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, не стала признавать вину. Однако во время своего последнего слова девушка взяла на себя моральную ответственность за произошедшее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственного корреспондента, который находится в зале суда.

По словам Треповой, ей стыдно и она не может подобрать слова, чтобы попросить прощения.

Также обвиняемая сообщила, что якобы не знала ничего о военкоре Владлене Татарском, который погиб в результате теракта. При этом она уточнила, что во время личной встречи он показался ей добродушным.

"Я не желала ему смерти. Больно и стыдно, что моими руками устроили теракт", – заявила Трепова.

Кроме того, обвиняемая потребовала отдать дело на повторное следствие и назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу.

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

В рамках расследования правоохранители задержали и Касинцева, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он был в курсе, что та причастна к ситуации, однако скрывал ее.

В ходе заседания суда 15 ноября они частично признали свою вину. Впоследствии Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой. Она останется в СИЗО до 18 апреля 2024 года.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Также прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы.

Решение суда по делу Треповой озвучат во Втором Западном окружном военном суде в четверг, 25 января, в 15:00.



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