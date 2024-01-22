Суд огласит приговор Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга 25 января

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Решение суда по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте в кафе Санкт-Петербурга, озвучат в четверг, 25 января. Об этом рассказал председательствующий судья Тимур Жидков, передает ТАСС.

По его словам, приговор суда можно ожидать ближе к 15:00. Его вынесут во Втором Западном окружном военном суде, уточнил Жидков.

Ранее сообщалось, что Трепова и другой подсудимый Дмитрий Касинцев, который обвиняется в укрывательстве девушки, выступят с последним словом также на суде, который пройдет 22 января.

В апреле 2023 года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга произошел взрыв, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

В рамках расследования правоохранители задержали и Касинцева, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он был в курсе, что та причастна к ситуации, однако скрывал ее.

В ходе заседания суда 15 ноября они частично признали свою вину. Впоследствии Второй Западный окружной военный суд продлил арест Треповой. Она останется в СИЗО до 18 апреля 2024 года.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Также прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы.



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