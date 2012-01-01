Дима Билан сбрил бороду и усы

Певец Дима Билан сбрил усы и бороду, актриса Кристен Стюарт вновь стала блондинкой, а модель Джулия Фокс избавилась от длинных локонов. Кто еще из звезд начал 2025 год с изменений, расскажет Москва 24.

Дима Билан

19 января 43-летний певец поделился с подписчиками снимком, на котором показал лицо без растительности. Билан сбрил бороду и усы, которые много лет были неотъемлемой частью его образа. Певец объяснил, что сменил имидж ради роли.

"Режиссер говорит: "Сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно". Сбрил! А оно и так равномерно загорело", – подписал фото Дима.

Артист добавил, что теперь его снова будут путать с Амирчиком – 21-летним киргизским и российским певцом, которого многие считают похожим на Билана.

Фолловеры с воодушевлением восприняли изменения во внешности кумира. Одни написали, что не узнали бы его без бороды, а другие заявили, что отсутствие растительности молодит Диму.

"Опять, нет, не 25. Просто 20! Ну до чего хорош! Свежий и загорелый"; "Такой молодой без бороды, так лучше. Я как будто попала назад в то время, когда вам лет 20 было. Красавчик"; "Дима, тебя не узнать! Скинул лет 10!"; "Во парню как мало надо. Сбрить усы, бороду, и минус 20 лет", – восхищаются пользователи.

Кристен Стюарт

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Kristen Stewart

34-летняя актриса на днях попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе: репортеры засняли Кристен в компании друзей. Для прогулки звезда вампирской саги выбрала удобную одежду: джинсы, свитер и кроссовки, а локоны собрала в небрежный пучок. Поклонников Стюарт удивило, что она решила вернуться к светлому цвету волос, ведь в последние годы знаменитость была брюнеткой.

"Она выглядит лучше с темными волосами"; "Лучше всего она выглядела с тем медно-коричневым цветом, который у нее был некоторое время"; "Действительно ужасно", – написали обескураженные пользователи в комментариях под материалом Daily Mail.

В прошлом актриса уже становилась блондинкой, а также много экспериментировала с прическами и даже носила ультракороткую стрижку.

Глюкоза

2024 год стал для певицы тяжелым. В Сети обсуждали ее странное поведение на шоу в Красноярске, возможную зависимость от запрещенных препаратов и задержание в аэропорту Шереметьево.

19 января 2025-го певица стала гостьей одного из шоу и заявила, что готова к переменам. Судя по всему, артистка решила начать с внешности: в студии она появилась со светло-розовыми волосами, одетая в стиле глэм-рок. Похоже, каноничная блондинка осталась в прошлом.

"Мне кажется, что когда женщина меняется, это прежде всего внутренние перемены. Уходящий год стал для меня годом перемен. Местами непростым, местами вдохновляющим", – заявила Глюкоза.

Артистка рассказала, что с головой окунулась в работу и готовится вскоре презентовать новый альбом.

Джулия Фокс

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

18 января голливудская актриса и модель предстала в экстравагантном образе на премьере фильма "Присутствие", которая прошла в Нью-Йорке. Фотографы запечатлели 34-летнюю артистку с неожиданно короткими волосами. Джулия распрощалась с длинными платиновыми локонами, отдав предпочтение стрижке пикси.

"Я хотела быть похожей на Эйса Вентуру, на такого неряшливого парня. Не знаю, мне просто это сейчас нравится", – пояснила актриса в разговоре с Page Six, добавив, что в качестве парикмахера выступила сама.

Процессом преображения актриса поделилась в соцсетях. В коротком ролике Фокс запечатлена с кухонными ножницами в руках. Однако в подписи к видео Джулия призналась, что сразу же пожалела о сделанном. Фокс написала, что ей понадобилось несколько дней, чтобы принять свой новый образ. Кроме того, ее утешает мысль, что волосы вскоре отрастут.

