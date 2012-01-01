Российские звезды показали, как окунулись в ледяную воду на Крещение

Российские звезды традиционно отметили Крещение: футболист Дмитрий Тарасов окунулся в прорубь и погрелся возле костра, актриса Яна Кошкина нырнула в ледяную купель при поддержке мужа, а радиоведущая Алла Довлатова провела обряд в традиционном облачении. Кто из знаменитостей не испугался прохладной воды в этом году, расскажет Москва 24.

Дмитрий Тарасов

Футболиста Дмитрия Тарасова не напугать серьезными нагрузками: впервые он нырнул в купель в 2023 году и с тех пор старается участвовать в традиционном обряде, писали СМИ.

В ночь на 19 января спортсмен в своем блоге поздравил подписчиков с праздником, пожелал счастья, мира и любви, а также опубликовал видео, как он неспешно погружается в небольшую прорубь. Окунувшись, Дмитрий поспешил отогреваться у костра.

Алла Довлатова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Алла Довлатова

Радиоведущая традиционно нырнула в открытый бассейн на территории фитнес-клуба премиум-класса. И уже не первый год знаменитость выбирает для крещенских купаний черный купальник со шнуровкой.

"Дорогие друзья, дорогие православные христиане, поздравляю со светлым праздником Крещением Господнем. Будьте счастливы, мира, добра, любви и всего самого хорошего", – обратилась Довлатова к подписчикам.

Яна Кошкина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Яна Кошкина

Актриса и телеведущая окунулась в специально оборудованной купели в Москве. Звезда облачилась в традиционную для таких событий белую рубаху, а волосы заплела в косу. Процесс снимал супруг Яны и подбадривал возлюбленную словами: "Ну, давай, принцесса!"

Крещенский обряд вошел в жизнь актрисы несколько лет назад. Ранее в одном из интервью Кошкина признавалась, что еще ни разу не заболела после купания.

Роман Курцын

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Роман Курцын

Актер – известный морж. Он ныряет в прорубь не только по праздникам, а делает это регулярно. По данным СМИ, Курцын много лет занимается закаливанием. Роман считает, что эта процедура укрепляет организм и защищает от респираторных заболеваний.

В этом году артист лаконично обратился к подписчикам: "Поздравляю с Крещением". Курцын также выложил фото в шортах и шапке, где он позирует на фоне уличных ворот.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году никто из супругов не опубликовал видео с крещенских купаний – возможно, звездную пару напугала погода. Хотя в прошлом году Зепюр выкладывала ролик из бани, в которую отправилась вместе с мужем. После того как знаменитости попарились, они рискнули нырнуть в ледяную купель.

Тогда Брутян с трудом окунулась один раз, а Павел с громкими криками погрузился в купель трижды.