Ученые обнаружили микроскопического клеща, обитающего на лице человека

Группа британских биологов из Редингского университета смогла секвенировать ДНК угревой железницы – крохотного клеща, обитающего в коже почти всех людей на планете. Об образе жизни этих членистоногих и результатах исследования их генома рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Published by Oxford University Press on behalf of Society for Molecular Biology and Evolution