Ученые обнаружили микроскопического клеща, обитающего на лице человека

Группа британских биологов из Редингского университета смогла секвенировать ДНК угревой железницы – крохотного клеща, обитающего в коже почти всех людей на планете. Об образе жизни этих членистоногих и результатах исследования их генома рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Published by Oxford University Press on behalf of Society for Molecular Biology and Evolution

Сначала плохая новость: с вероятностью 90% на вашем лице прямо сейчас живут крохотные клещи рода Demodex, питающиеся выделениями сальных желез. Они выходят на поверхность по ночам, чтобы спариться, а к утру вновь возвращаются в ваши волосяные фолликулы. Теперь новость чуть получше: вы не одиноки. Угревая железница (иногда ее еще называют лицевым или ресничным клещом) есть практически у всех людей любого цвета кожи, пола и происхождения. Они заселяют фолликулы почти каждого человека в течение жизни: у новорожденных детей их еще нет, а у людей в возрасте 70 лет они встречаются с вероятностью 100%.

Популяция клещей на одном представителе может достигать 1–2 миллиона особей, но в нормальных условиях мы ничего не замечаем. Их прозрачные тела длиной 0,3–0,4 миллиметра не доставляют нам никаких неудобств. Лишь иногда Demodex становятся причиной воспалений, которые достаточно легко лечатся. Наконец, новость хорошая: многие биологи считают, что железницы полезны – они помогают прочистить жирные поры и удалить мертвые клетки кожи.

Кожные клещи есть почти у всех млекопитающих. В этом роде около 150 описанных видов, у каждого из которых свой определенный хозяин. Например, Demodex canis обитает на домашних собаках, а folliculorum и brevis специфичны для людей. По мере того, как человек растет, его поры увеличиваются, и в них могут жить все больше клещей.



Чаще всего они концентрируются на лице, но встречаются и в волосяных фолликулах на сосках, ресницах, ушах, носу и половых органах.



До недавнего времени об этих клещах было известно на удивление мало, хотя впервые их описали еще в 1842 году. Но теперь ученые смогли расшифровать их ДНК и узнали много нового.

Расшифровать или хотя бы выделить геном этих членистоногих довольно сложно: из-за их микроскопических размеров и образа жизни в полученном материале всегда много "обрывков" ДНК человека и бактерий. Но команде биологов удалось собрать и изолировать около 250 клещей для исследования. Расшифровав ДНК, ученые с удивлением обнаружили, что угревые железницы теряют гены. Выяснилось, что длительная адаптация к жизни в порах кожи сделала ненужными многие из функций их организмов.



Фото: Published by Oxford University Press on behalf of Society for Molecular Biology and Evolution

Например, клещам больше не нужна защита от солнечного ультрафиолета, поскольку днем они находятся глубоко под эпидермисом. Поэтому ген, кодирующий защиту от УФ-излучения, просто выпал из ДНК за ненадобностью. Точно так же Demodex перестали вырабатывать гормон сна мелатонин, поскольку получают его непосредственно из кожи человека, и таких примеров множество. Все это говорит о том, что клещи живут на людях так долго, что этого срока оказалось достаточно для регрессивной эволюции вида.

Самое удивительное, что такое обширное сокращение генома означает переход от паразитизма на наших телах к симбиозу – плотному постоянному взаимодействию двух разных видов на выгодных для обоих условиях. В природе существует множество подобных примеров – рыбки-клоуны и морские актинии, насекомые-опылители и цветковые растения, зеленые водоросли в шерсти ленивцев, муравьи и тля. Все эти виды тесно сотрудничают друг с другом, а иногда и вовсе не могут существовать по отдельности.

Между прочим, в человеческом организме уже обитают симбионты – это желудочные и кишечные бактерии, без которых было бы невозможно пищеварение. Исследователи говорят, что и Demodex, тысячелетиями бывшие постоянными спутниками человека, скоро превратятся в нашу неотъемлемую часть. Людям остается лишь сменить свое брезгливое отношение к ним на благодарность за работу по очистке организма. Это не так уж и сложно. Хотя…