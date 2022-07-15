Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

08:34

Главная / Истории /

Ученые смогли записать цифровые данные в ДНК живых клеток

Идеальная флешка: может ли ДНК стать самым объемным "жестким диском"
наука

Исследователи из Медицинского института Говарда Хьюза (HHMI) продемонстрировали технологию, позволяющую помещать зашифрованный текст в молекулы ДНК. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/vitstudio

Сегодня каждый школьник знает о ДНК столько, сколько даже передовым ученым начала XX века и не снилось. Все мы с детства выучили, что очень сложные молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты находятся в ядрах живых клеток. Они содержат в себе зашифрованную информацию о развитии и функционировании всего организма. Мы даже точно знаем, как эта молекула выглядит. И это притом, что до сих пор не существует ни одной более-менее качественной ее фотографии. Те, кто учился особенно хорошо, вспомнят, что весь огромный массив информации зашифрован в ДНК при помощи всего четырех "букв": азотистых оснований аденина (A), гуанина (G), тимина (T) и цитозина (C).

Ученые давно занимаются расшифровкой генома самых разных организмов. Но больше всего их интересует ДНК человека. К 2003 году было изучено 92% наших генов, а несколько месяцев назад эта работа была полностью завершена. Правда, это не означает, что теперь нам известно о Homo Sapiens абсолютно все. Мы просто определили, где и в каком порядке расположены те самые "буквы". Установлено также, что большая часть генов вообще не участвует в кодировании – эти участки называют "мусорной ДНК", хотя они, безусловно, тоже важны.

Таким образом, ДНК – это длинная "шифровка" из множества комбинаций четырех символов. Мы умеем редактировать ее – пока не очень смело и не в полном объеме.

Например, можем взять один из генов светящейся медузы и "пересадить" его рыбке Danio Rerio. Таким образом, получился светящийся питомец на радость аквариумистам всего мира.

Но ученые из Медицинского института Говарда Хьюза пошли дальше: они создали технологию, которую назвали "пишущей машинкой ДНК". Она позволяет в прямом смысле создавать текст внутри генома. Исследователи построили 4 096 химических символов, которые можно в любом порядке встраивать в макромолекулу, а затем считывать эту информацию.

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Чтобы доказать работоспособность концепции, ученые записали в ДНК три короткие фразы. Первая из них: "What hath God wrought" ("Что сотворил Бог"). Именно эти слова были впервые переданы по телеграфу с помощью азбуки Морзе. Вторая: "Mr Watson, come here!" ("Мистер Уотсон, идите сюда!") – это первая фраза, произнесенная Александром Беллом по изобретенному им телефону. Третья: "Bound Forever, DNA" ("Связаны навсегда, ДНК") – из песни корейской поп-группы BTS.

Зачем вообще понадобилось записывать что-то таким необычным способом? Дело в том, что ДНК обладает потенциалом к хранению информации необычайной плотности: всего один грамм может хранить 215 миллионов ГБ данных. Если использовать ее в качестве накопителя, то весь доступный сегодня интернет ( это около 700 миллиардов ГБ) можно будет "упаковать" в коробку из-под обуви.

Еще одно преимущество – срок хранения. Лучшие современные твердотельные накопители и диски Blu-Ray могут служить до нескольких десятилетий, и то, если хранить их в идеальных условиях. Молекулы ДНК потенциально могут существовать миллион лет (правда, тоже только в идеальных условиях, но это все равно намного больше любых доступных нам систем хранения).

Осталось только придумать механизмы быстрой записи и считывания. Тогда наши сегодняшние ноутбуки и планшеты станут таким же анахронизмом, как компьютеры с памятью на десятки мегабайт, занимавшие полвека назад целые комнаты. Полагаем, этого осталось ждать недолго. Хотя...

Читайте также

Гринько Николай

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать