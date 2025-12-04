Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 18:02

Общество

Подмосковные врачи спасли двух недоношенных детей весом 700 и 720 граммов

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного перинатального центра спасли недоношенных братьев-близнецов Артема и Матвея. Вес каждого ребенка был меньше килограмма, сообщает Life.ru.

Малыши родились на 25-й неделе беременности весной этого года. При появлении на свет их вес составлял 700 и 720 граммов, поэтому им потребовалась интенсивная медицинская поддержка.

"Из-за критически низкой массы тела органы и системы малышей были еще недостаточно зрелыми, и им требовалась длительная поддержка жизненно важных функций", – отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных МОПЦ Максим Кондратьев.

По его словам, детей в родильном отделении подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, постоянно мониторили их состояние, ставили капельницы, проводили медикаментозную терапию. Питались малыши строго дозированным материнским молоком, подчеркнул Кондратьев.

Со временем мальчики научились самостоятельно дышать и вдвое набрали вес, после чего их перевели в отделение патологии новорожденных. Там малыши смогли впервые провести время с мамой. Сейчас дети продолжают развиваться уже дома.

Ранее в Абакане врачи смогли спасти младенца, вес которого составлял 1,2 килограмма. По словам медиков, современные технологии и профессионализм специалистов помогают выхаживать даже глубоко недоношенных детей.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика