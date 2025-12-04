Подмосковные врачи спасли двух недоношенных детей весом 700 и 720 граммов

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного перинатального центра спасли недоношенных братьев-близнецов Артема и Матвея. Вес каждого ребенка был меньше килограмма, сообщает Life.ru.

Малыши родились на 25-й неделе беременности весной этого года. При появлении на свет их вес составлял 700 и 720 граммов, поэтому им потребовалась интенсивная медицинская поддержка.

"Из-за критически низкой массы тела органы и системы малышей были еще недостаточно зрелыми, и им требовалась длительная поддержка жизненно важных функций", – отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных МОПЦ Максим Кондратьев.

По его словам, детей в родильном отделении подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, постоянно мониторили их состояние, ставили капельницы, проводили медикаментозную терапию. Питались малыши строго дозированным материнским молоком, подчеркнул Кондратьев.

Со временем мальчики научились самостоятельно дышать и вдвое набрали вес, после чего их перевели в отделение патологии новорожденных. Там малыши смогли впервые провести время с мамой. Сейчас дети продолжают развиваться уже дома.

Ранее в Абакане врачи смогли спасти младенца, вес которого составлял 1,2 килограмма. По словам медиков, современные технологии и профессионализм специалистов помогают выхаживать даже глубоко недоношенных детей.