Трамваи № 7 и 50 задерживаются на улице Дурова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи, следующие по маршрутам № 7 и 50, задерживаются на улице Дурова. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения в движении наблюдаются в районе остановки "Театр зверей имени Дурова". Причиной названы повреждения контактной сети сторонним транспортом.

В связи с этим пути следования общественного транспорта были временно изменены, а вместо трамваев начали курсировать автобусы. Дептранс призвал пассажиров следить за объявлениями.

Ранее горожан предупредили об изменении двух автобусных маршрутов. С 23 августа автобусы с823 начали подъезжать к входу на Котляковское кладбище в часы его работы.

Маршрут с850 теперь ходит по 1-му Котляковскому переулку и Деловой улице вместо Пролетарского проспекта и улицы Бехтерева.

Корректировка позволит улучшить транспортную доступность в районах промзоны Котляково и Котляковского кладбища.

