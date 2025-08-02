Движение трамваев восстановлено на проспекте Мира

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Движение трамваев № 17 восстановлено на проспекте Мира в Москве. Об этом проинформировал столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Трамваи данного маршрута задерживались на проспекте Мира, в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна", из-за обрыва контактной сети сторонним транспортом.

Кроме того, вечером 1 августа интервалы движения поездов были временно увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро из-за человека на пути.

Спустя некоторое время движение поездов на данной линии было восстановлено и введено в график.