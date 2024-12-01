В Москве запустят производство лечебного корма для животных из приютов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы проведут конкурс на поставку лечебных кормов для кошек и собак, содержащихся в городских приютах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку специализированных (лечебных) кормов для кошек и собак, которые содержатся в городских приютах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Согласно условиям контракта, компания должна в течение двух лет создать или модернизировать производство сухих и консервированных кормов в Москве, а также организовать лабораторию для контроля качества продукции.

Лечебный корм должен быть адаптированы к природно-климатическим условиям столицы. Столичные власти планируют закупку 27 тысяч тонн кормов в течение 10 лет. Это поможет обеспечить городские приюты качественным кормом для животных.

Всего с 2017 года Москва заключила более 20 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства и других. Общий объем закупок превысит 415 миллиардов рублей.

По восьми заключенным контрактам уже начались поставки продукции. Например, это препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний.

Также столица заключает контракты и с другими регионами. Партнерами Москвы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области.

Ранее сообщалось, что корма для домашних питомцев подорожают в связи с зависимостью от иностранного рынка и инфляцией. Это связано с тем, что российские производители кормов по большей части работали с иностранными компонентами.