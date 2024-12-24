Чучело жирафа Самсона из Московского зоопарка появилось в Дарвиновском музее

Фото: darwinmuseum.ru

Чучело жирафа Самсона, скончавшегося летом в Московском зоопарке, появилось в Государственном Дарвиновском музее, сообщает пресс-служба учреждения.

Теперь это самый высокий жираф в коллекции музея – его длина пять метров. Кроме того, это единственное животное с полным именем – Самсон Гамлетович Ленинградов.

Жираф расположился в центральном зале на первом этаже постоянной экспозиции музея. Он находится в окружении своих африканских собратьев – слона, страуса, гиены, гепардов и трехметрового нильского крокодила.

Жираф был любимцем публики и прожил 30 лет. Самсон скончался в июле текущего года. Представители зоопарка отмечали, что жираф прожил долго, так как 30 лет для жирафа – это как для человека прожить 100 лет. В природе эти животные в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков – примерно 25.

Привезли Самсона в Москву из Санкт-Петербурга еще в 1994 году. Сперва его поселили в здание, построенное в 1892 году как павильон для травоядных. Там находилась дирекция зоопарка.

По словам представителей учреждения, он сразу завоевал популярность у жителей и гостей столицы, что ему самому очень нравилось, так как он много взаимодействовал с посетителями и редко прятался в вольере.

