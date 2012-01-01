Кардиолог Дорохова объяснила, чем опасны скачки артериального давления весной

Резкие перепады артериального давления весной могут негативно отразиться на здоровье. Подробности рассказала заведующая кардиологическим отделением городской клинической больницы имени В. В. Вересаева Ольга Дорохова в программе "Доктор 24".

"Весенние" показатели

Давление может варьироваться в течение дня, однако в норме отклонения не должны превышать 10–15%. При этом скачки давления весной связаны не с сезоном, а с перепадами атмосферного давления, рассказала Ольга Дорохова.





Ольга Дорохова врач-кардиолог Метеочувствительные люди, такие как гипертоники, могут это тяжело ощущать. Например, когда ночью на улице сильный минус, а утром и днем – большой плюс. Это влияет и на атмосферное давление, и на артериальное.

Кроме того, резкое снижение показателей нередко сигнализирует о злоупотреблении лекарствами. Также давление может стремительно опуститься у пожилых или пациентов с нарушенным тонусом сосудистой стенки, из-за чего она травмируется. Подобные перепады опасны и развитием гипоксии головного мозга (дефицита кислорода), предупредила эксперт.

Симптомы и профилактика

Перепады давления сопровождаются головной болью, головокружением, тошнотой, двоением или появлением мушек в глазах. Однако иногда состояние развивается бессимптомно: это опасно, так как пациенты вовремя не попадают к врачу, отметила Дорохова.





Ольга Дорохова врач-кардиолог Здоровым людям тоже рекомендуется по возможности измерять артериальное давление. Даже однократное повышение у молодых – повод для планового осмотра. Если же появляются клинические симптомы, такие как головокружение, тошнота или головная боль, обязательно обратитесь к врачу.

Чтобы избежать резких перепадов, врач посоветовала избегать большого количества натрия, в том числе в виде соли. Разрешается не более 5 граммов соли в день, что равно примерно чайной ложке с горкой. Кроме того, стоит помнить о содержании натрия в колбасах и сосисках, а также выбирать более натуральные продукты.

Помимо этого, следует ограничить потребление жидкости, особенно чая и сладких газированных напитков. Плюс важно не забывать о приеме назначенных лекарств и минимизировать стресс. Если скачки давления все равно продолжаются, это повод скорректировать терапию, заключила Дорохова.

