CBS: США и Израиль планируют новые удары по энергетической инфраструктуре Ирана

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Соединенные Штаты и Израиль готовятся к одной из самых масштабных кампаний по поражению объектов энергетической инфраструктуры Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, удары могут быть нанесены уже в предстоящие выходные, однако окончательные сроки пока не согласованы. В частности, президент США Дональд Трамп еще не отдавал соответствующего приказа.

Как отмечают источники, целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции на территории Ирана.

Армия США провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Взрывы прогремели сразу в нескольких городах и провинциях на юго-западе Ирана. В частности, на острове Кешм один из снарядов попал по жилому дому, под завалами оказались два человека.

Трамп пригрозил, что американские военные могут уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном.