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Трамп заявил, что США могут забрать у Украины почти все по сделке о редкоземах
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения с Киевом по редкоземельным элементам американская сторона может получить на Украине практически все, что захочет. Об этом он сказал в интервью Real America's Voice.
По словам Трампа, Украина обладает очень богатой и плодородной землей с точки зрения редкоземельных элементов.
"У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – отметил американский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых в мае 2025 года. Согласно договору, Штаты должны были оказывать финансовую помощь киевскому режиму. Тот, в свою очередь, обещал предоставить американцам доступ к своим месторождениям.
В январе 2026 года Трамп заявлял, что США вернут все средства, потраченные на Украину. Он указывал, что это удастся сделать за счет заключенной с Киевом сделки по минеральным ресурсам.
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