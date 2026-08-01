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Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения с Киевом по редкоземельным элементам американская сторона может получить на Украине практически все, что захочет. Об этом он сказал в интервью Real America's Voice.

По словам Трампа, Украина обладает очень богатой и плодородной землей с точки зрения редкоземельных элементов.

"У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – отметил американский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых в мае 2025 года. Согласно договору, Штаты должны были оказывать финансовую помощь киевскому режиму. Тот, в свою очередь, обещал предоставить американцам доступ к своим месторождениям.

В январе 2026 года Трамп заявлял, что США вернут все средства, потраченные на Украину. Он указывал, что это удастся сделать за счет заключенной с Киевом сделки по минеральным ресурсам.