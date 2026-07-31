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31 июля, 20:14

Политика

Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта

Фото: whitehouse.gov

Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, однако она потребует уступок от обеих сторон, заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в загородной резиденции американских лидеров Кэмп-Дэвид.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты едва ли передадут Украине технологии производства зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он подтвердил, что довел до сведения Зеленского свое нежелание передавать такие технологии.

Он добавил, что "такого рода технологии передать тяжело", а также, что он не думает что "такое когда бы то ни было произошло". По мнению президента США, страны, которым передают технологии, могут в будущем начать действовать против Вашингтона.

Трамп добавил, что во время встречи с Зеленским говорил ему о том, что "эту войну надо закончить".

Ранее глава Белого дома указывал на то, что американские власти заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не стремится продать как можно больше ракет, а ищет мира.

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