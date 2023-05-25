Верховный суд РФ ликвидировал партию ПАРНАС

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Верховный суд России удовлетворил иск Минюста РФ и ликвидировал Партию народной свободы, также известную как ПАРНАС. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, партия, несмотря на требование законодательства, не имела представительств в половине субъектов РФ и не предпринимала попыток их открыть. Отделения партии ранее были ликвидированы, в частности, судами Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Между тем в ходе судебного заседания юрист ПАРНАС настаивал на том, что в партии не знали о проведении проверки и закрытии ряда ее региональных отделений.

В июне прошлого года стало известно, что лидер Партии народной свободы Михаил Касьянов покинул Россию. Член бюро политсовета ПАРНАС Константин Мерзликин тогда отмечал, что не знает, где находится политик и когда он вернется в РФ.

