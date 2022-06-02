В ПАРНАС сообщили об отъезде из РФ лидера партии Касьянова

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Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России, сообщил член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

"Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется", – цитирует его РИА Новости.

Причины отъезда Касьянова также не уточняются.

Ранее сообщалось, что председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский уехал за границу, но планирует вернуться в Россию примерно через две недели.