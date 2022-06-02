В партии "Яблоко" подтвердили отъезд Явлинского за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский уехал за границу, но планирует вернуться в Россию примерно через две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева.

"Уехал в отпуск, через пару недель вернется", – заявил он.

Информацию об отъезде Явлинского из России ранее распространили СМИ.

До этого российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и уехал из страны. Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций.