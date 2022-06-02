Явлинский прокомментировал информацию о своем отъезде из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский посоветовал не надеяться, что он уедет из России навсегда, процитировав песню Владимира Высоцкого.

"Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь – я не уехал. И не надейтесь – не уеду!" – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев сообщил, что Григорий Явлинский уехал в отпуск за границу и планирует вернуться в Россию примерно через две недели.

Информацию об отъезде Явлинского из России ранее распространили СМИ.