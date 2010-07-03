Прохождение Меркурия по диску Солнца смогут увидеть москвичи

Москвичи смогут увидеть прохождение Меркурия по диску Солнца

Сегодня можно увидеть редкое астрономическое явление – транзит Меркурия. Если посмотреть в телескоп, то можно будет увидеть, как Меркурий в виде маленького черного круга пересекает Солнце. В столице "транзит" начнется в 15:36. В следующий раз такое можно будет увидеть только в 2032 году.

Ранее в октябре жители столицы могли увидеть два метеорных дождя – Дракониды и Ориониды. Специалисты рассказали, что Дракониды состоят из множества мельчайших частичек – осколков кометы 21Р/Джакобини – Циннера. Метеоры вспыхивают и сгорают, попадая в атмосферу Земли.

По этой причине падающие звезды были желтовато-красного цвета, пояснили эксперты. Любителям астрономии напомнили, что наблюдать за звездами лучше в местах с минимальной засветкой, например, где-нибудь за городом.