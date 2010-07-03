Полнокупольный фильм "Разноцветная вселенная" покажут в Московском планетарии

Фото: planetarium-moscow.ru

Полнокупольный фильм "Разноцветная вселенная" покажут в Большом звездном зале Московского планетария. Зрители увидят вселенную в разных диапазонах электромагнитного спектра, которые невидимы для человека.

Премьера научного фильма пройдет 6 ноября, рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ и автор сценария Анатолий Засов.

"Я написал сценарий по просьбе Фаины Рублевой, научного директора Московского планетария. Он посвящен тому, как выглядят небо и астрономические объекты в лучах, невидимых для глаза. Речь идет об инфракрасном излучении, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-излучении", – цитирует Засова Агентство "Москва".

Фильм "Разноцветная вселенная" покажут в рамках программы "Вселенная знаний". Праздничные мероприятия приурочены к 90-летнему юбилею Московского планетария. С 6 по 10 ноября посетители смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть кино, посетить экскурсии и шоу.

Ранее планетарий пригласил москвичей на праздничные экскурсии. Зарегистрироваться на экскурсии "Неизвестный планетарий" и "Интерактив", а также занятия для детей в "Лунариуме" можно на сайте музея. Также в планетарии пройдут научно-развлекательные программы для детей разных возрастов.