В Московском планетарии отметят научный Хеллоуин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском планетарии подготовили программу ко Дню темной материи, 31 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всех желающих ждет бесплатная тематическая экскурсия под названием "Не бойся темноты", а также квест, посвященный тайнам темной материи.
В пресс-службе планетария рассказали, что День темной материи, или, как его принято называть, научный Хеллоуин, отмечается во всем мире третий год подряд.
Для посещения экскурсии надо купить билет в Большой звездный зал на фильм "Призрак Вселенной: в поисках темной материи" на сеанс в 19:30 и зарегистрироваться.
Гости посетят залы музея Урании, в которых для создания таинственной атмосферы приглушат свет. Им расскажут, в чем главная загадка темной материи, из чего она состоит и почему над ее тайной до сих пор бьются лучшие астрофизики мира. Помимо этого, можно будет познакомиться с уникальной коллекцией упавших на Землю метеоритов.
Квест "Найди темное в светлом" начнется в 11:00 в интерактивном музее "Лунариум". Его участникам нужно будет найти в залах экспонаты, имеющие отношение к темной материи. Чтобы принять участие в игре, нужно купить билет в "Лунариум" и зарегистрироваться по ссылке. В группу смогут войти 20 человек в возрасте от 12 лет.
Московский планетарий 5 ноября отмечает 90-летие. К своему юбилею он подготовил цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии.
Известные космонавты, астрофизики, астрономы и мастера астрофотографии расскажут, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах и сколько весит лунный грунт.
Лекции будут проходить с 6 октября по 11 ноября в парке "Зарядье" и в Московском планетарии. Чтобы попасть на них, потребуется регистрация. Одновременно присутствовать на каждой встрече смогут около ста человек.
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