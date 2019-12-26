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Общество

10:39

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

наука общество медицина

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Специалисты Национального института по проблемам старения в США провели исследование о специфике прерывистого голодания. На основе полученных данных ученые заявили, что оно может быть полезно. Об этом сообщает "Мир 24".

Прерывистое голодание – это особая схема питания, согласно которой между приемами пищи вводятся принудительные перерывы. Кроме того, допускается введение разгрузочных дней. За счет дефицита калорий организм начинает превращать в глюкозу старые клетки организма, и, как следствие, снижается нагрузка на сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат.

Ученые предполагают, что система интервального голодания способна улучшать когнитивные способности человека и увеличивать продолжительность жизни. При этом необходима питаться качественно и сбалансированно, а количество потребляемых калорий держать на небольшом уровне.

К положительным аспектам применения перерывов в еде специалисты также отнесли нормализацию артериального давления, снижение уровня холестерина и улучшение качества сна.

Ранее диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил, как не переедать за новогодним столом. По словам эксперта, требуется отказаться от жирной и сладкой пищи, умеренно употреблять алкоголь, а в качестве основного блюда подать рыбу. Непосредственно застолье диетолог посоветовал начинать с легких салатов.

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