В Минсельхозе объяснили подорожание яблок в России

Фото: depositphotos/apid
Министерство сельского хозяйства РФ объяснило подорожание яблок в России. Об этом пишет ТАСС.
Так, в Минсельхозе связали подорожание фруктов с поздним сбором урожая.
"Сбор яблок в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике", – сообщили в ведомстве.
Там дополнительно уточнили, что в России еще не стартовала активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур. На данном этапе собрано менее 3 процентов от запланированного объема.
Согласно статистике, урожай плодовых культур погиб на 0,78 тысячи гектаров. Данный показатель составляет не более 1 процента от общего объема.
Кроме яблок произошел также рост цен на сахар. По данным Росстата, в июле он подорожал на 2,2 процента. В Минсельхозе связали это с восстановлением после значительного падения в 2019 году.
В министерстве добавили, что на российский рынок уже начинает поступать сахар нового урожая. Это традиционно оказывает стабилизирующий эффект на уровень цен.
Ранее стало известно, что в России может вдвое вырасти цена доставки заказов из магазинов. Стоимость увеличится из-за нового проекта "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: