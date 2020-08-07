В Минсельхозе объяснили подорожание яблок в России

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Министерство сельского хозяйства РФ объяснило подорожание яблок в России. Об этом пишет ТАСС.

Так, в Минсельхозе связали подорожание фруктов с поздним сбором урожая.

"Сбор яблок в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике", – сообщили в ведомстве.

Там дополнительно уточнили, что в России еще не стартовала активная фаза массовой уборки основных видов семечковых культур. На данном этапе собрано менее 3 процентов от запланированного объема.

Согласно статистике, урожай плодовых культур погиб на 0,78 тысячи гектаров. Данный показатель составляет не более 1 процента от общего объема.

Кроме яблок произошел также рост цен на сахар. По данным Росстата, в июле он подорожал на 2,2 процента. В Минсельхозе связали это с восстановлением после значительного падения в 2019 году.

В министерстве добавили, что на российский рынок уже начинает поступать сахар нового урожая. Это традиционно оказывает стабилизирующий эффект на уровень цен.

Ранее стало известно, что в России может вдвое вырасти цена доставки заказов из магазинов. Стоимость увеличится из-за нового проекта "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению".